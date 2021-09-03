Бывший генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал недавние слова главы МИД Сергея Лаврова о возможности США «красть» спортсменов, которых американцы посчитают виновными в антидопинговых нарушениях.

«Действительно, со вступлением в силу «Акта Родченкова» американцы переходят границы и распространяют свое национальное законодательство. Данный подход в антидопинговой сфере вступает в противоречие с позицией WADA, которое является регулятором», — отметил Юрий Ганус.

Напомним, накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что США может «красть» российских спортсменов, которых подозревают в применении допинга. Ганус прокомментировал слова Лаврова следующим образом «они руководствуются тем, что, по их мнению, наносится урон и ущерб американским спортсменам и спортивной системе». В связи с этим Ганус считает, что «американцы могут осуществлять действия вне зависимости от международного регулятора».