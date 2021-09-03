В Санкт-Петербурге сегодня пройдут баскетбольные матчи в рамках возобновленного Кубка Владимира Кондрашина и Александра Белова.

На турнире сегодня пройдет два полуфинальных матча. Московский ЦСКА встретится с пермской «Пармой» в 17:00 по московскому времени, а «Зенит» сыграет с «Нижним Новгородом» в 20:00. Время матчей указано — московское.

Ранее, стало известно, что игры Кубка Кондрашина и Белова смогут посетить до тысячи человек.

Кубок прославленных баскетболистов пройдёт 3 и 4 сентября. Розыгрыш турнира пройдет впервые с 2018 года. Кубок Кондрашина и Белова является предсезонным для российских команд.

Владимир Кондрашин — великий тренер, которые провёл свои лучшие годы в качестве наставника сборной СССР. Вместе с командой он выиграл Олимпийские Игры в Мюнхене в 1972 году и чемпионат мира через два года.

Александр Белов является олимпийским чемпионом 1972 года, многократным бронзовым призером Олимпиад, двукратным чемпионом мира и многократным чемпионом Европы. Белов является одним из самых именитых игроков советского и европейского баскетбола 20-ого века.