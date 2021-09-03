Судья по фигурному катанию Александр Веденин прокомментировал выступление россиянок Елизаветы Туктамышевой и Анны Щербаковой на чемпионате мира в 2021 году.

«По уровню энергетики Аня Щербакова вылетела вообще за пределы солнечной системы. Я имел счастье наблюдать лично», — восхищенно заявил Веденин.

Судья отметил, что Щербакова в сравнении с Елизаветой Туктамышевой «исполнила все элементы более качественно, легко и завершенно, особенно вращения и шаги» и добавил «по выразительности Аня не катает программу, а проживает ее, как актриса или балерина».

Веденин отметил, что у Туктамышевой «лучший прокат сезона был на командном чемпионате мира».

Напомним, на чемпионате мира в этом году в произвольной программе Анна Щербакова упала с четверного флипа, у Елизаветы Туктамышевой было падение с тройного флипа.

Чемпионкой мира по фигурному катанию в одиночном разряде в этом году стала Анна Щербакова. А на пьедестале почёта стояли только российские фигуристы. Серебро завоевала Елизавета Туктамышева, а бронзу Александра Трусова.