Сборную России в ритм-танце на Гран-при по фигурному катанию в словацком Кощице представляют четыре танцевальных дуэта.

Во второй разминке под 7-м номером выступит пара Маргарита Свистунова и Дмитрий Студеникин. Они выйдут на лёд в 13:49 по московскому времени.

Под 9-м номером заявлена российская пара Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. Их время выхода на лёд — 14:01.

Под 10-м номером выступят Софья Тютюнина и Александр Шустицкий. Они начнут своё выступление в 14:08.

В третьей разминке выступят Екатерина Рыбакова и Илья Махноносов. Они будут закрывать заключительную разминку и появятся на льду в 15:00 по московскому времени.

В соревнованиях спортивных пар после короткой программы первыми идут россияне Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. У них 60,64 бала. На втором месте — тоже пара из России Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (58,20). Россияне Полина Костюкович и Алексей Брюханов занимают четвертую строчку (56,37).