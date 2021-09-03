Обновленный баскетбольный клуб из Санкт-Петербурга «Зенит» провел командную фотосессию и опубликовал бекстейдж со съёмок в социальной сети «твиттер».

В новом сезоне «Зенит» выступит в чемпионате Единой лиге ВТБ, а также в третий раз подряд в Евролиге.

Напомним, в прошлом году у зенитовцев получился успешный сезон. Они впервые в истории выиграли регулярный сезон чемпионата Единой лиги ВТБ. Это случилось после домашней победы над московским ЦСКА со счётом 81:77. Никто из соперников подобраться в турнирной таблице к «Зениту» не смог. Таким образом команда Хавьера Паскуаля гарантировала себе победу в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ 2020/2021. В плей-офф команда из Санкт-Петербурга проиграла ЦСКА третью игру в полуфинале турнира.

Напомним, ранее наставник петербургской команды отмечал, что доволен результатами летней трансферной кампании. В межсезонье состав «Зенита» пополнили россияне Сергей Карасев, Дмитрий Кулагин и Андрей Топтунов. В команду пришли американцы Джордан Лойд, Шабазз Напьер, Коннер Франкамп и Джордан Мики. А также клуб пополнился литовцем Миндаугасом Кузьминскасом.

Сегодня «Зенит» в рамках предсезонного турнира — Кубка Кондрашина и Александра Белова встретится с пермской «Пармой».