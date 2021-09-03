Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, что министерство вместе с Российским футбольным союзом обсуждают возможное введение потолка зарплат в Российской Премьер-Лиги.

«Обсуждается вопрос потолка заработных плат, но при этом должен решаться вопрос подготовки кадров, формирования мотивации выступления за сборную, создание максимально объективной конкурентной среды», — отметил Матыцин.

Также минспорта заявил, что «как и все специалисты РФС, Министерство спорта в этом отношении будет максимально содействовать тому, чтобы были приняты меры, которые бы позволили российскому футболу быть более устойчивым». Матыцин считает, что это касается как «клубного аспекта, так и в аспекте подготовки сборных команд». Важными при этом должны оставаться и другие моменты. А это по мнению министра спорта — «подготовка кадров, развитие детско-юношеского футбола и формирования спортивной инфраструктуры».

Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА представит проект по замене правил финансового фейр-плей на введение потолка зарплат. Клубы, выступающие в еврокубках, смогут расходовать на зарплаты не более 70% от прибыли. Команды, превышающие потолок зарплат, будут обязаны уплатить налог на роскошь, эквивалентный сумме перерасхода. Нововведения могут появится уже в следующем году.