Российский теннисист Аслан Карацев поделился эмоциями после поединка с австралийцем Джорданом Томпсоном, который был выигран Асланом со счетом 3:2, по сетам 3:6, 3:6, 7:5, 7:6 (11:9), 6:1. Игра проходила в рамках второго круга Открытого чемпионата США. Карацев отыгрался после двух матчболов.

«Это очень важная победа в плане психологии. Она делает меня сильнее. Здесь мне было нелегко в психологическом плане в первом и втором сетах. Потом я понял, как нужно играть, что стало решающим фактором», — отметил россиянин в интервью.

В третьем круге российский теннисист встретится с американцем Дженсоном Бруксби.

Напомним, Карацев в этом году дебютирует в основной сетке во всех четырёх турнирах «Большого шлема».