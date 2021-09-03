Тульский «Арсенал» объявил о назначении Миодрага Божовича на пост главного тренера. Контракт с 53-летним специалистом заключён на два года. В этой должности черногорец сменил Дмитрия Парфёнова, руководившего туляками с ноября 2020 года.

Божович уже возглавлял тульский «Арсенал» в сезоне-2017/18, заняв с ним рекордное на тот момент седьмое место в чемпионате России. Год спустя под руководством Игоря Черевченко туляки побьют рекорд и станут шестыми.

Последним местом работы Божовича были «Крылья Советов». В сезоне-2018/19 тренер вернул самарский клуб в премьер-лигу, но уже сезон спустя «Крылья» вылетели обратно, а Божович покинул команду 28 июня 2020 года.

Божович работает в России с 2008 года (с двухлетним перерывом). До «Арсенала» и «Крыльев» он возглавлял «Амкар», ФК «Москва», московское «Динамо», «Ростов» и «Локомотив». С пермяками он дошёл до финала Кубка России и занял рекордно высокое четвёртое место, с «Ростовом» Божович завоевал Кубок России-2013/14.

С 2015 по 2017 год Божович возглавлял «Црвену Звезду» и стал с ней чемпионом Сербии-2015/16.

После шести туров «Арсенал» занимает 15-е место в таблице РПЛ с четырьмя очками.