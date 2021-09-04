Сегодня, 4 сентября, сборная России проведёт первый выездной матч под руководством Валерия Карпина. На стадионе в Никосии состоится отборочная игра чемпионата мира-2022 против Кипра. В дебютном матче в «Лужниках» россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0), с киприотами же очки терять уже непозволительно. За несколько часов до старта матча Кипр – Россия Nevasport анализирует заявку команды Карпина и даёт прогноз на стартовый состав.

Вратарь. Юрий Дюпин (33 года, 0 матчей за сборную)

Сейчас перед Карпиным стоит дилемма: продолжать наигрывать костяк команды или проверить в деле новичков, особенно в игре с заведомо слабым соперником. Логичнее выглядит первый вариант: соперники хоть и слабые, но отбор на ЧМ – не время для экспериментов.

Однако создаётся ощущение, что в воротах свой шанс получит бодро начавший сезон Дюпин. В конце концов, вряд ли Карпин и Кафанов на сентябрьские сборы вызвали аж пять вратарей только для того, чтобы все три матча провёл Гильерме.

Расположение команды уже покинул Сергей Песьяков, участие Лунёва крайне маловероятно, как и неопытного Максименкова.

Правый защитник. Вячеслав Караваев (26 лет, 17 матчей, 2 мяча)

Мы предполагали, что Караваев в игре с Хорватией останется в запасе, но защитник «Зенита» появился на поле с первых минут на левом фланге. Сейчас его участие в игре практически предрешено: Марио Фернандес из-за травмы вообще не полетел на Кипр, а Алексей Сутормин попал в сборную вообще в последний момент, заменив травмированного Сергея Петрова, который сам заменил травмированного Сергея Терехова.

Центральные защитники. Георгий Джикия (27 лет, 37 матчей, 1 мяч) и Игорь Дивеев (21 год, 8 матчей)

Скорее всего, не стоит ждать экспериментов и в обороне. Тем более, что сейчас в распоряжении Карпина, помимо основной связки, остался только один центральный защитник – ростовчанин Максим Осипенко. Ранее из-за травмы выбыл сперва Станислав Магкеев, а затем и заменивший его Дмитрий Чистяков. У Осипенко будет шанс сыграть с Мальтой, с Кипром же его, скорее всего, можно не ждать.

Левый защитник. Илья Самошников (23 года, 1 матч)

Ещё одна практически безвариантная позиция. После ухода Жиркова слева в защите стало просто некому играть. Ещё один ветеран Фёдор Кудряшов не был вызван из-за отсутствия игровой практики, а дебютант Терехов сломался сразу после оглашения состава. С Хорватией на левом фланге вышел Караваев, а на 77-й минуте в сборной дебютировал Самошников, заменивший Фернандеса. Поначалу он начал действовать справа, но затем переместился на привычную левую бровку. Позднее Валерий Карпин объяснит это тем, что не до конца объяснил игроку его задачу.

Опорные полузащитники. Далер Кузяев (28 лет, 38 матчей, 2 гола) и Роман Зобнин (27 лет, 38 матчей)

Скорее всего, изменения стоит ждать и в опорной зоне. Кузяев стал одним из лучших в игре с Кипром, к тому же не стоит забывать и о его способности сыграть на других позициях в случае перестроения схемы. Скорее всего, он выйдет и в игре с островитянами.

А вот Дмитрий Баринов провёл не лучшую встречу, а в середине первого тайма ещё и схватил жёлтую карточку. Сейчас хавбек «Локо» выглядит лучшим в России на позиции чистого опорника, но вполне вероятно, что с Кипром Карпину и не понадобится ярко выраженный опорник.

Динамовец Даниил Фомин вполне мог сыграть за сборную на Кипре, но покинул расположение команды из-за травмы. Таким образом, на вторую позицию в центре поля, помимо Баринова, претендуют молодой Максим Мухин и более опытный Роман Зобнин. Последний просидел с Хорватией в запасе, сейчас, видимо, настало его время.

Правый полузащитник. Рифат Жемалетдинов (24 года, 6 матчей)

Жемалетдинов набрал сумасшедший ход в чемпионате России, окончательно приколотив к скамейке запасных конкурента Антона Миранчука. Три гола и три передачи в шести играх! Скорее всего, он сыграл бы и с Хорватией, но ту встречу Жемалетдинов пропускал из-за перебора жёлтых карточек. Не выпустить его с Кипром будет преступлением. Кроме того, игравший в стартовом составе с хорватами Алексей Ионов также остался в Москве из-за повреждения.

Центральный полузащитник. Александр Головин (25 лет, 42 матча, 5 голов)

Пожалуй, сейчас роль плеймейкера – главная загадка состава Карпина наряду с позицией опорника. На этой позиции может сыграть самый очевидный вариант – главная звезда сборной Александр Головин. Способен выйти феерящий в «Зените» Александр Ерохин, которому выделили всего шесть минут в матче с Хорватией. Не исключён вариант и отхода Алексея Миранчука назад. В конце концов, Карпин может сделать ход конём и выпустить «магический квадрат» с Головиным и Миранчуком в центре и двумя форвардами, либо наоборот – оставить в запасе обоих и сыграть с двумя опорниками 4-2-2-2.

Впрочем, выход двух нападающих маловероятен, с учётом числа вызванных игроков этого амплуа. В прошлой игре мы рискнули предположить, что Головин не до конца восстановился от травмы и набрал форму, и спрогнозировали выход Ерохина. Видимо, с Головиным всё в порядке, и в матче с Кипром, где надо будет забивать, скорей всего стоит ждать ведущего распасовщика.

Левый полузащитник. Арсен Захарян (18 лет, 1 матч)

Если перед игрой с Хорватией на левый фланг ещё вызывал вопросы, то кажется, с Кипром всё стало ясно заранее. Как и прогнозировал Nevasport, Карпин выпустил в стартовом составе динамовского вундеркинда Захаряна, правда, в отличие от нашего прогноза, поставил его на левый фланг вместо правого. И в результате Захарян стал одним из лучших игроков встречи. Форвард создал пару опасных моментов, бесстрашно штурмовал оборонительные рубежи соперников и не забывал отрабатывать и в обороне. Вряд ли Карпин выпустит с Кипром Черышева или поставит на фланг Миранчука. Захарян заслужил место в основе и, скорее всего, выйдет в «старте». Вероятно, тренерский штаб не будет терзать молодого игрока все 90 минут и во втором тайме снова заменит его, как и с хорватами (тогда на поле как раз появился Черышев).

Нападающий. Фёдор Смолов (31 год, 39 матчей, 14 голов)

Абсолютно во всех прогнозах состава на матч с Хорватией Смолову находилось место на острие атаки. А в итоге Карпин перехитрил всех (и, вероятно, сам себя), выпустив Алексея Миранчука в роли ложной девятки.

Во втором тайме, признав ошибочность хода, тренер выпустил таранного центрфорварда Антона Заболотного, словно заранее согласившись на ничью. В обороне Заболотный более полезен, чем Смолов, но зато при забивании голов всё же лучше форварда «Локо» сейчас в обойме просто нет.

Невыход Смолова даже на замену удивил всех экспертов, и если он не сыграет ещё и с Кипром, где обязательно надо брать три очка, то Карпина просто не поймут.

Состав сборной России на матч с Кипром, версия Nevasport: Гильерме – Караваев, Джикия, Дивеев, Самошников – Кузяев, Зобнин – Жемалетдинов, Головин, Захарян– Смолов.

Матч Кипр – Россия состоится сегодня, 4 февраля. Начало – в 19:00 по московскому времени.