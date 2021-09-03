Судья международной категории Александр Веденин рассказал, как канадские функционеры создавали всяческие проблемы Евгении Медведевой перед выступлением на Олимпийских играх-2018.

«Канадские функционеры вообще умеют всё хитро организовывать. В свое время они через прессу боролись с Женей Медведевой, побеждавшей на каждом турнире», — рассказал судья Веденин.

В связи с этим, по его словам, в интернете стали чаще появляться ролики о том, как плохо прыгает Медведева — с «недокрутами» и «неправильными ребрами». Веденин считает, что «это заранее продуманная акция, которая в итоге отразилась на оценках Жени».

Александр Веденин подмечает, что в данный период в Канаде как раз появилась звезда в фигурном катании — Кэтлин Осмонд.

«Только эти интриганы не просчитали, что в решающий момент появится Загитова. Такие вот закулисные игры, которые можно выявить, только когда ты в теме», — заявил судья Веденин.

Медведева выигрывала все главные турниры в сезонах-2015/16, 2016/17, но на Олимпиаде в 2018 году уступила другой россиянке Алине Загитовой и заняла лишь второе место. Спортсменка из Канады Кэтлин Осмонд выиграла Игры-2018 в командном турнире и в этом же сезоне стала чемпионкой мира.