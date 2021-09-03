Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал лучшим в 1-й тренировке Гран-при Нидерландов Формулы-1. Его время — 1.11,500.

Вторым стал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл», уступивший британцу 0,097 секунды. Третьим стал гонщик Карлос Сайнс из «Феррари».

Команды потеряли более получаса из-за того, что в машине Себастьяна Феттеля из команды «Астон Мартин» возникли проблемы с электрикой и на протяжении 37 минут её не могли эвакуировать с трассы. Маршалы боялись прикасаться к автомобилю, опасаясь удара током.

Российский гонщик, который выступает за команду «Хаас», Никита Мазепин занял 17-е место. Таким образом у Мазепина получилось обогнать сокомандника Шумахера.

Напомним, в предыдущий уикенд в Формуле 1 Гран-при Бельгии был фактически сорван из-за проливного дождя.