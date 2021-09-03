Сборную России в произвольной программе на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию в словацком Кощице представляют Андрей Анисимов, Александр Голубев, Кирилл Сарновский и Илья Яблоков.

После короткой программы россиянин Илья Яблоков по итогам занял вторую строчку, набрав 73,25 балла. Другой российский фигурист Кирилл Сарновский занял третью строчку с результатом 71,48 балла. А на четвёртом месте расположился Андрей Анисимов. Судьи оценили его выступление на 71,12 балла.

Ещё один россиянин Александр Голубев расположился на шестой строчке. Он получил за своё выступление 67,84 балла.

Лидирует американец Уильям Аннис. Его результат 76,21 балла.