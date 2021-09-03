«Локомотив» стал главным российским «транжирой» в российском футболе в летнее трансферное окно-2021. Железнодорожники потратили на новичков более 30 миллионов евро по данным Transfermarkt.

Этим летом состав «Локо» пополнили Константин Марадишвили (7 миллионов евро), Алексис Бека-Бека, Джирано Керк (по 6 млн), Наир Тикнизян (5 млн), Тин Едвай (4 млн), Максим Ненахов (2 млн) и Кирилл Зинович (180 тысяч), а также в аренду был взят Фаустино Анджорин.

Общая сумма трансферов «Локомотива» составила порядка 30,2 млн евро.

Вторым по затратам стал «Краснодар», заплативший за своих новичков 27,1 миллион евро. 20 из них ушло на нападающего «Герты» Джона Кордобу.

Тройку лидеров по трансферам замкнул «Зенит». Чемпионы России этим летом выкупили у «Ростова» контракт Дмитрия Чистякова (3,25 млн), купили у «Брагантино» бразильца Клаудиньо (12 млн), а также приобрели российского голкипера «Жил Висенте» Станислава Крицюка (2 млн). Всего на трансферы петербуржцы потратили 17,25 млн.

Самым экономным этим летом оказался ЦСКА, которому игрок сборной Максим Мухин достался всего за 170 тысяч, а другой сборник Антон Заболотный вообще достался бесплатно. Трата на Мухина оказалась у армейцев единственной в трансферное окно-2021.

В России период трансферов закрывается 7 сентября, у клубов остаётся всего четыре дня, чтобы заявить новичков.