У Азмуна были предложения от «Лиона», «Ромы», «Байера» и «Тоттенхэма» — их все отклонили

Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун прокомментировал слухи о возможном переходе в один из клубов Европы.

«Я никогда не говорил, что куда-то ухожу. У меня есть контракт, даже если бы я хотел уйти, клуб этого не позволит. У меня были предложения от «Лиона», «Ромы», «Байера» и «Тоттенхэма». Все предложения отклонили, в этом году я никуда не перейду. Если я захочу куда-то уйти, то уйду свободным агентом», – заявил футболист в интервью изданию Footballi.net.

Напомним, Сердар Азмун выступает за петербургскую команду с февраля 2019 года. Вместе с «Зенитом» футболист стал трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и дважды помог команде взять Суперкубок. Азмун является вторым бомбардиром среди легионеров в истории чемпионатов России после бразильца Вагнера Лава.