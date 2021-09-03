4 сентября сборная России проведёт второй матч под руководством Валерия Карпина. В рамках отборочного турнира ЧМ-2022 россияне встретятся с командой Кипра. К игре команда подходит с серьёзными потерями. Из-за различных травм команде не смогут помочь целых восемь футболистов.

Nevasport – о потерях сборной России перед игрой с Кипром.

1) Магомед Оздоев («Зенит», 28 лет). Растяжение связок колена

Первая потеря для сборной произошла ещё до назначения Валерия Карпина. Один из основных футболистов национальной команды последних лет Магомед Оздоев травмировался уже на девятой минуте игры первого тура против «Химок» (3:1). Примечательно, что из всех полузащитников, заявленных на Евро-2020, в предварительном составе Карпина не оказалось только травмированного Оздоева.

2) Сергей Терехов («Сочи», 31 год). Травма колена

В отсутствие 38-летнего Жиркова в сборной почти не осталось левых защитников, и Валерий Карпин вызвал двух дебютантов – молодого Самошникова из «Рубина» (он уже приглашался Черчесовым, но на поле не выходил) и 31-летнего Терехова из «Сочи». Увы, последний не смог присоединиться к команде из-за повреждения колена. Можно только представить, как может быть обидно футболисту, который на четвёртом десятке добился-таки права играть за сборную, но упустил шанс из-за проблем со здоровьем.

3) Станислав Магкеев («Локомотив», 22 года). Травма бедра

В нынешней сборной и так негусто с защитниками, а тут она ещё и Магкеева лишилась. Бывший опорник в этом сезоне по-новому раскрылся на позиции центрального защитника и заслужил первое приглашение в сборную. Однако в расположение команды он прибыл с травмой бедра и был вскоре отправлен восвояси.

4) Сергей Петров («Краснодар», 30 лет). Ушиб голени

После травм в основном составе сборной повреждения начали получать призванные на замену игроки. Первым стал Сергей Петров, вызванный вместо травмированного Терехова. Правый защитник «Краснодара» получил на тренировке ушиб мышцы голени и уехал из Новогорска.

5) Дмитрий Чистяков («Зенит», 27 лет). Травма лодыжки

Неприятную судьбу Петрова повторил Чистяков. Защитник «Зенита» не попал в финальную заявку сборной, но был довызван после повреждения у Магкеева. Однако уже в день игры с Хорватией он подвернул голеностоп и вернулся в расположение сине-бело-голубых. Вместо него никого довызывать не стали, возможно, от греха подальше.

6) Даниил Фомин («Динамо», 24 года). Боли в спине

Новые проблемы в сборной начались уже после игры с Хорватией. Фомин не попал в заявку на матч, но вполне мог сыграть с Кипром или Мальтой. Однако 2 сентября он покинул расположение национальной команды из-за болей в спине. Вместе с ним Новогорск покинул и Сергей Песьяков, но у вратаря не было повреждений, и он просто оказался «пятым лишним».

Штаб сборной отпустил Фомина в «Динамо» для прохождения дальнейшей диагностики и лечения.

7) Марио Фернандес (ЦСКА, 30 лет). Травма колена

О самой серьёзной потере сборной стало известно сегодня, 3 сентября. Основной правый защитник Марио Фернандес не полетел с командой на Кипр из-за травмы колена. Он провёл в игре с Хорватией 77 минут и был заменён на Илью Самошникова. Однако, покидая поле, Фернандес не проявлял признаков повреждения. По данным СМИ он ещё может сыграть с Мальтой 10 сентября.

Бывший врач «Спартка» Лю Хуншэнь предположил, что на состоянии Фернандеса могла сказаться травма позвоночника перед Евро-2020, однако, скорее всего, речь идёт об обычном ушибе.

8) Алексей Ионов («Краснодар», 32 года). Дискомфорт

Вместе с Фернандесом, в Новогорске остался и Алексей Ионов. Хавбек не уехал обратно в Краснодар, так что, возможно, и он сможет сыграть с Мальтой. Хотя о характере его травмы информации пока нет никакой.

Матч Кипр – Россия состоится 4 сентября в Никосии, начало – в 19:00 по московскому времени.