Стало известно, что самолёт команды Валерия Карпина успешно приземлился на Кипре. Уже завтра сборная России сыграет с Кипром в рамках отбора на чемпионат мира – 2022. Об этом сообщает пресс-служба сборной России в социальной сети «твиттер».

Напомним, Алексей Ионов и Марио Фернандес не поехали на игру с Кипром. Тренерский и медицинский штабы дали возможность полноценно восстановиться футболистам, которые испытывали небольшой дискомфорт после игры на стадионе «Лужники» против сборной Хорватии. Эта встреча завершилась нулевой ничьей.

В сентябре сборной России предстоит провести ещё два матча квалификации Чемпионата мира-2022. Завтра, 4 сентября россияне сыграют в гостях против Кипра, а 7 сентября примут на домашнем поле команду Мальты.