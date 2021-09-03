Сегодня, 4 сентября, сборная России по футболу проведёт матч пятого тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Кипра. Игра состоится в Никосии на стадионе ГСП и начнётся в 19:00 по московскому времени. Судить встречу доверено испанской бригаде арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Помогать ему будут соотечественники Хосе Наранхо и Теодоро Собрино. Резервный арбитр — Сесар Сото, ВАР — Хосе Санчес, ассистент ВАР — Рауль Кабаньеро.

Встреча станет второй для сборной России под руководством Валерия Карпина и первой на выезде.

В дебютной игре при Карпине 1 сентября россияне дома сыграли вничью с Хорватией — 0:0. В составе национальной команды дебютировали 18-летний Арсен Захарян и 23-летний Илья Самошников.

В матче не примут участия травмированные Даниил Фомин, Марио Фернандес и Алексей Ионов, которые не полетели на Кипр. Также расположение команды покинул пятый вратарь Алексей Песьяков.

После четырёх туров Россия занимает второе место в таблице группы H, отставая от Хорватии по дополнительным показателям. Кипр замыкает группу с четырьмя очками в четырёх играх. В предыдущей игре киприоты были разгромлены Мальтой 0:3.