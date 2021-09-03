Российские фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол выиграли ритм-танец на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в словацком Кошице.

На счету Кагановской/Ангелопола 64,84 балла за их прокат в ритм-танце. На втором месте расположились представители Канады Натали Д’Алессандро/Брюс Уодделл: они получили от судей 64,48 балла за свое выступление.

Третьими идут российские фигуристы Софья Тютюнина/Александр Шустицкий, они набрали 63,10 балла.

На шестой позиции расположились Маргарита Свистунова/Дмитрий Студеникин с результатом в

58,71 балла за прокат. Седьмыми идут Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов (57,67 балла).

Показ произвольных танцев состоится завтра, 4 сентября. Начало выступлений назначено на 11:30 по московскому времени.