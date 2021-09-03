На Восточном экономическом форуме представили проект нового ледового дворца в Санкт-Петербурге. Его представил генеральный директор «СКА Арены» Евгений Калабин. Планируется, что новое спортивное сооружение будет рассчитано на 21,5 тысячи зрителей.

«СКА Арена» будет возведена на месте спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Юрия Гагарина. Ожидается, что строительство арены завершится в следующем году.

Внешний вид арены был понятен еще летом, когда был выбран победитель архитектурного конкурса на облик фасада, а в виде объемного макета арену с прилегающей территорией показали впервые.

В рамках сессии, посвященной сотрудничеству двух стран России и Китая, на базе Российско-китайского Делового Совета руководитель компании рассказал об арене.

Проект представили на сессии, так как производитель электроники Huawei Technologies из Китая может стать партнером по обеспечению комплексных решений в области видеонаблюдения и безопасности на арене.

Напомним, что ледовая арена появится к чемпионату мира по хоккею 2023 года. Позднее здесь будет играть хоккейный клуб СКА. Вместимость арены будут составлять более 20 тысяч зрителей.