У британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона произошла форс-мажорная ситуация во время второй сессии тренировочных заездов на Гран-при Нидерландов в рамках сезона-Формулы-1.

Почти сразу после старта практики Хэмилтон остановился на трассе, как сообщают СМИ, у болида возникли проблемы с двигателем. Мотор болида полностью выключили, а затем машину быстро убрали за защитные барьеры, после чего практика продолжилась.

Болельщики на трибунах очень громко реагировали на произошедшее с Хэмилтоном. На утренней сессии проблемы с болидом возникли у Себастьяна Феттеля из команды «Астон Мартин».

Отметим, на первой тренировке Хэмилтон показал лучший результат. Он проехал по трассе «Кольцо Зандворта 17 кругов, и лучший из них — 1:11.500.