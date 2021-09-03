Тотальное доминирование по всем фронтам. Примерно под таким знаком прошло первое выступление российских фигуристов на этапе серии Гран-при в Кошице в первый соревновательный день. В лидерах всех видов, кроме мужского одиночного, идут россияне. И это наталкивает на вполне разумную мысль о том, что российским фигуристам требуется больше мест на главных стартах сезона — трех квот уже недостаточно.

Финал юниорского Гран-при среди девушек рискует быть исключительно русским по составу, поскольку было решено ввести отбор именно по набранным баллам. А разрыв на данный момент огромный — только в короткой программе наши девушки набрали по 69 баллов и выше. В Куршевеле похожий результат набрала лишь американка Изабо Левито, тогда как только на одном этапе в Кошице выстрелили сразу четыре российских фигуристки. А ведь в дело ещё не вступали Софья Акатьева и Софья Самоделкина со своими квадами и трикселями, а также новенькая звезда «Ангелов Плющенко» Анастасия Зинина.

Но на тот же юниорский чемпионат мира смогут поехать только три фигуристки от России. Хотя другие вряд ли будут заслуживать меньше — равных сильных девчонок в команде больше, чем квот. Тоже самое со взрослой сборной. Дело бы поправили те же личные квоты: например, чемпионка мира Анна Щербакова смогла бы выступить на следующем ЧМ без отбора в России, и тогда можно было бы привезти на соревнования четырёх сильных фигуристок.

Если посмотреть на протоколы международных соревнований, то можно увидеть множество русских фамилий. Наши спортсмены часто пополняют другие сборные, потому что понимают, что тройка им не светит, а без этого — никаких международных турниров. Парное и женское катание превратились в полностью русские виды, стоит вспомнить пьедестал последних крупных турниров, а также все переходы, которые уже случились или случатся в ближайшее время.

А ещё в протоколах можно увидеть низкие баллы спортсменок из других стран. И достаточно посредственное качество катания. Международные турниры не должны превращаться в полностью российские по списку участников, но расширить представительство точно не мешало бы, ведь конкуренция на стартах только возросла бы и привлекла бы к соревнованию больше внимания.