Нападающий «Кладно» Яромир Ягр получил травму во время товарищеского матча со «Славией», который завершилась со счётом 3:2. Во время игры 49-летнего хоккеиста сильно толкнули в борт, после чего произошла потасовка.

«Чувствую я себя не очень хорошо. Не знаю, смогу ли восстановиться к началу сезона. Теперь нужно идти к физиотерапевту и проверять плечо», — поделился переживаниями Яромир Ягр.

Ягомир сообщил, что посмотрел видеоповтор. По его мнению, «он был близко к бортику и не мог себя никак защитить». Во время столкновения хоккеист повредил плечо.

Ягр считает, «позорищем», когда игроки так не уважают соперника. По его мнению, «нельзя переходить опасную грань», и в его случае это произошло. Его ударили сзади, когда он был очень близко к бортику.

На протяжении карьеры Ягр успешно выступал за несколько клубов НХЛ. Ягомир дважды завоевывал Кубок Стэнли. В Континентальной хоккейной лиге чешский нападающий провел четыре сезона в «Авангарде».