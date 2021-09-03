Московский ЦСКА ведёт переговоры с «Миланом» о трансфере 26-летнего испанского полузащитника Самуэля Кастильехо, сообщает Eurostavka.

По их информации, футболисту уже делают российскую визу, а приезд Кастильехо в Москву запланирован на 7 сентября. Этот день является последним, когда клубы Российской Премьер-Лиги могут купить или взять в аренду футболиста.

Самуэль Кастильехо перешёл в «Милан» из испанского клуба «Вильярреал» в 2018 году. Сумма трансфера тогда составила 21,3 миллионов евро. В прошлом сезоне полузащитник провёл 43 матча во всех турнирах. Кастильехо забил три гола и сделал четыре результативные передачи. Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 8 миллионов евро.

После шести туров ЦСКА набрал девять очков и занимает шестое место в таблице РПЛ.