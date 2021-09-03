Официальный сайт «Зенита» объявил о продлении контракта с бразильцем Дугласом Сантосом еще на два сезона.

Сантос является чемпионом Олимпийских игр 2016 года в составе сборной Бразилии. В июле 2019-го года присоединился к «сине-бело-голубым». В составе «Зенита» провёл 79 матчей, при этом поразив ворота трижды и сделав 19 результативных передач.

В «Зенит» полузащитник перешёл из немецкого «Гамбурга». Также Сантос выступал за «Атлетико Минейро», «Удинезе», «Гранаду» и «Наутико Ресифи».

Сантос является двукратным чемпионом страны, обладателем национального Кубка и двукратным победителем Суперкубка России.

Напомним, «сине-бело-голубые» в шести стартовых турах розыгрыша РПЛ этом сезоне набрал 14 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата.