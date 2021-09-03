Пресс-служба московского клуба «Спартака» на своём официальном сайте опубликовала список футболистов, заявленных для участия в групповом турнире Лиги Европы.

В заявку попали вратари: Александр Максименко, Даниил Марков, Александр Селихов, Тимур Акмурзин и Артем Ребров.

В список с 28-ю футболистами вошли Айртон, Гапонов, Джикия, Ещенко, Жиго, Кофрие, Кутепов, Маслов и Рассказов.

Также в заявку на матч группового этапа попали полузащитники: Зелимхан Бакаев, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Виктор Мозес, Квинси Промес, Роман Зобнин, Александр Ломовицкий, Резиуан Мирзов, Наиль Умяров и Йоррит Хендрикс.

В нападении у «Спартака» заявлены Ларссон, Мелкадзе, Понсе и Соболев.

Напомним, соперниками московского «Спартака» по группе C станут итальянский «Наполи», английский клуб «Лестер» и польская команда «Легия».