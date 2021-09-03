Петербургский СКА сегодня, 4 сентября, сыграет против ярославского «Локомотива» в рамках регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2021/22.

Игра состоится на стадионе «Арена-2000» в Ярославле и начнётся в 17:00 по московскому времени.

На старте «регулярки» КХЛ обе команды одержали по победе. СКА в первом туре обыграл на выезде череповецкую «Северсталь». Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу петербургских армейцев.

«Локомотив» в первом туре сумел обыграть дома рижское «Динамо» со счётом 3:2.

В прошлом сезоне команды провели четыре матча в регулярном чемпионате и обменялись домашними победами. СКА победил «железнодорожников» в Петербурге со счетом 3:2 (в овертайме) и 4:2, а «Локомотив» оказался сильнее дважды в Ярославле — со счетом 2:1 и 4:1.