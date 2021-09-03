На третьем этапе Гран-при по фигурному катанию в словацком Кошице сегодня, 3 сентября, состоятся соревнования спортивных пар в произвольной программе.

Начало выступлений фигуристов назначено на 20:15 по московскому времени. Прямую трансляцию выступлений можно найти на сайте Первого канала здесь.

Короткую программу в турнире спортивных пар выиграли российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Они набрали за свой прокат 60,64 балла. Второе место заняли их соотечественники Ксения Ахантьева и Валерий Колесов с результатом 58,20. Замкнули тройку лидеров представители Грузии Карина Сафина и Лука Берулава (57,64).

Ещё одна российская пара Полина Костюкович и Алексей Брюханов стала четвертой, набрав 56,37 балла.