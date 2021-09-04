На Гран-при Нидерландов в рамках чемпионата Формулы-1 сегодня, 4 сентября, состоятся третья сессия свободных заездов, а также квалификация итоговой гонки.

Соревнования проходят на автодроме «Кольцо Зандворта».

На 13:00 по московскому времени запланировано проведение третьей свободной практики, а на 16:00 — старт квалификации.

В пятницу, 3 сентября, состоялись первые две сессии тренировок. Лучший результат на первой свободной практике в Нидерландах показал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». На второй тренировке у него возникли проблемы с двигателем. Лучшее же время сумел показать пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин показал 17-е время в первой практике и стал 19-м во второй практике.