На заседании Палаты Российского футбольного союза по разрешению споров было принято решение обязать «Локомотив» выплатить задолженность своему бывшему футболисту Соломону Кверквелии.

Напомним, Соломон Кверкелия обратился в РФС, чтобы взыскать задолженность по дополнительному вознаграждению и премиальным выплатам от футбольного клуба «Локомотив. Заявление футболиста было удовлетворено палатой РФС.

«В соответствии со статьей 236 ТК РФ. Применить к «Локомотиву» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры»,— говорится в заявлении на официальном сайте Российского футбольного союза.

Напомним, Кверквелия покинул «железнодорожников» в июне этого года. У игрока истёк контракт с клубом.