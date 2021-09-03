Хоккеисты из клубов Национальной хоккейной лиги смогут представлять свои сборные на Зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

Информация об этом появилась на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Сообщается, что НХЛ, ассоциация игроков и IIHF смогли достичь соглашения об участии хоккеистов в Олимпиаде. При этом НХЛ и профсоюз сохранили за собой право запретить игрокам ехать в Пекин, поводом для этого может стать ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

На прошлой Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году хоккеистов из команд НХЛ не было — лига отказалась отпускать спортсменов для участия в турнире.

Зимняя Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля и продлится до 22 февраля.