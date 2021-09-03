Пилот итальянской команды «Феррари» Шарль Леклер показал лучший результат на второй свободной практике в рамках Гран-при Нидерландов, 13-го этапа чемпионата Формулы-1.

Результат Леклера — 1:10.902. По трассе он проехал 29 кругов. Также в тройку лучших результатов сессии вошли еще один пилот «Феррари» Карлос Сайнс и гонщик из «Альпин» Эстебан Окон. Они проиграли результату Леклера 0,154 и 0,172 секунды соответственно.

Во время второй практики проблемы с двигателем болида возникли у пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Он успел проехать по трассе всего три круга, после чего его болид отправили за ограждения. В первой практике именно Хэмилтон продемонстрировал быстрейший круг.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 19-й результат.