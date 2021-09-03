Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо высказался о поражении команды в матче с Турцией на старте чемпионата Европы по волейболу.

Слова Саммельвуо цитирует портал «Спорт-Экспресс». Тренер отметил, что у спортсменов не было таких же горящих

«Сослаться на то, что не играли товарищеские игры, что Турции не нужно было забывать Олимпиаду. Всегда можно найти миллион алиби. Это не так сложно. Но какой в этом смысл? Думаю, мы не ждали, что соперник даст такой бой», — сказал Саммельвуо, добавив, что в третьей партии россияне хорошо вели и стали закрадываться мысли, что сейчас все пойдет.

«Но все растеряли, начали нервничать, а соперник, наоборот, понял, что играть можно. И все! Для волейбола – обычная история», — отметил Саммельвуо.

Напомним, Россия уступила Турции со счетом 1:3.