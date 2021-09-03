Российский фигурист, ученик академии «Ангелы Плющенко» Кирилл Сарновский выиграл третий этап серии Гран-при по фигурному катанию.

За свою программу с двумя тройными акселями и практически идеальным исполнением фигурист получил 144.48 балла, в общей сумме он набрал более 215 балла, что и позволило ему одержать первую победу на этапе Гран-при в карьере.

Второе место занял еще один российский фигурист Илья Яблоков. Он сделал ряд ошибок в произвольной программе и набрал в сумме за два проката 207.39 балла.

Третье место — у фигуриста из США Уильяма Энниса. Он лидировал после короткой программы, но нечисто исполнил произвольную и заработал в итоге 204,60 баллов за два проката.

Андрей Анисимов финишировал на 6-м месте, Александр Голубев — на 10-м.

Чуть позднее в Кошице состоится произвольная программа спортивных пар.