Прямая трансляция матча Испания — Россия в отборе на молодежный Евро-2023

Молодёжная сборная России по футболу сегодня, 3 сентября, сыграет против команды Испании в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу 2023 года среди молодёжных команд.

Начало матча назначено на 21:45 по московскому времени. Игра состоится на стадионе «Франсиско де ла Эра» в городе Альмендралехо, Испания.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь: