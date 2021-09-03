Прямая трансляция матча Испания — Россия в отборе на молодежный Евро-2023

Молодёжная сборная России по футболу сегодня, 3 сентября, сыграет против команды Испании в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу 2023 года среди молодёжных команд.
Начало матча назначено на 21:45 по московскому времени. Игра состоится на стадионе «Франсиско де ла Эра» в городе Альмендралехо, Испания.
Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:
Отметим, в отборочной группе 3 также располагаются сборные Литвы, Словакии, Мальты и Северной Ирландии. В основную сетку турнира проходит команда, занявшая первое место, команда со второго места отправляется играть стыковые матчи за выход в финальную часть Евро-2023.
Судить испанцев и россиян будет бригада арбитров из Бельгии. Главным арбитром встречи будет Натан Вербомен.
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