На третьем этапе Гран-при по фигурному катанию в словацком Кошице стартовала произвольная программа у спортивных пар.

Прямую трансляцию выступлений можно найти здесь.

После короткой программы в турнире пар лидирует российский дуэт Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев из СШОР «Воробьевы Горы». Они набрали за свой прокат 60,64 балла. Второе место заняли их соотечественники Ксения Ахантьева и Валерий Колесов с результатом 58,20. Замкнули тройку лидеров представители Грузии Карина Сафина и Лука Берулава (57,64).

Еще одна российская пара — Полина Костюкович/Алексей Брюханов — расположилась на четвертой строчке. Результат фигуристов — 56,37 балла.

Все российские пары попали в последнюю разминку, она стартует в 20:53 по московскому времени.