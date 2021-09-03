Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о слухах насчёт возможного прихода в клуб Антона Миранчука и Юрия Жиркова.

Слова Бабаева цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Антон Миранчук может перейти в ЦСКА? Нет, эта информация не соответствует действительности. Вернётся ли Юрий Жирков? Нет. Видимо, был какой-то вброс», — сказал Бабаев, добавив, что в клубе помнят и любят Жиркова, но всему должно быть свое время.

«Даже не рассматривали эту опцию», – подчеркнул Бабаев.

Напомним, ранее в СМИ появились слухи о том, что хавбек «Локомотива» Антон Миранчук может перейти в ЦСКА. Сейчас футболист восстанавливается от травмы, его должны были отправить на операцию в Германию. Юрий Жирков по-прежнему находится без контракта.