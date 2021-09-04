На третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в словацком Кошице сегодня, 4 сентября состоятся произвольные программы девушек-одиночниц.

Начало выступлений девушек назначено на 14:20 по московскому времени.

После короткой программы российские фигуристки занимают первые четыре места в турнирной таблице. На четвертой строчке идёт Мария Захарова с результатом в 69,04 балла. Она появится на льду в 18:07 по московскому времени.

На третьем месте расположилась Аделия Петросян с результатом в 69,30 балла. Она выйдет на лед в 18:14 по мск.

На втором месте идет Вероника Жилина, ее результат в короткой программе — 71,57 балла. На льду Жилина появится в 18:21 по московскому времени. Лидер после короткой программы — Софья Муравьева, получившая 72,52 балла. Она закроет пятую разминку и выйдет на лед в 18:28 по мск.