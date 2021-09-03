Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о некоторых подробностях своего контракта с национальной командой.

Слова Карпина цитирует портал РИА Новости.

«Вне зависимости от (работы) в «Ростове» или нет, контракт действует до 31 декабря 2021 года. Если выходим в стыки, то автоматическое продление до конца марта», — отметил Карпин, добавив, что если команда выходит в финальную стадию или же не выходит, то контракт действует до 31 декабря.

Напомним, Валерий Карпин возглавил сборную России после ухода Станислава Черчесова в июле 2021 года. В первом матче под руководством нового тренера сборная России сыграла со сборной Хорватии вничью со счётом 0:0. Далее России предстоит сыграть со сборными Кипра и Мальты.