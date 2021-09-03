Московский футбольный клуб ЦСКА принял решение не отдавать российского полузащитника Константина Кучаева в аренду в казанский «Рубин».

Как сообщает журналист Иван Карпов для портала Eurostavka, казанский клуб предложил ЦСКА забрать Кучаева в аренду до окончания сезона-2021/22 с правом последующего выкупа, однако в руководстве армейского клуба отказались это делать и сохранили игрока.

Сейчас Константину Кучаеву 23 года, он с 2017 года выступает за основной состав команды. В текущем розыгрыше Российской Премьер-лиги Кучаев провел 5 матчей и результативными действиями не отметился. Также в активе Кучаева один матч за сборную России по футболу — он вышел на поле в товарищеском матче против Молдовы в ноябре 2020 года.