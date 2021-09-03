Стал известен состав сборной России на матч с Испанией в отборе на молодежный Евро-2023

Молодежная сборная России по футболу определилась со стартовым составом команды на матч против сборной Испании в отборочном турнире на молодежный чемпионат Европы 2023 года.

Начало матча назначено на 21:45 по московскому времени. Встреча пройдет на стадионе «Франсиско де ла Эра» в городе Альмендралехо, Испания.

Россия: Будачёв, Литвинов, Прохин, Хотулёв, Хлусевич, Боженов, Умяров, Игнатов, Марадишвили, Карапузов, Агаларов. Главный тренер молодежной сборной России — Михаил Галактионов.