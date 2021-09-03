Экс-тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин высказался о переходе биатлониста Матвея Елисеева из тренировочной группы Юрия Каминского в группу Сергея Башкирова после случая на тренировке.

Слова Аликина цитирует агентство ТАСС.

«В этой истории Елисеева надо было ставить на место. Все-таки Каминский является старшим тренером сборной, и спортсмен обязан был его слушаться, это прописано у него в контракте», — отметил Аликин, добавив, что если биатлонист перешёл границу, значит туда ему и дорога.

«Его вообще можно было отчислять, ему ещё повезло, что его просто перевели. Раскидываться кадрами, конечно, нельзя, но он что, великий биатлонист? Почему он себя так ведёт?», — сказал Аликин, добавив, что другие биатлонисты себя так не ведут, к примеру, Александр Логинов.

«Ему надо спуститься на землю и для начала что-нибудь выиграть в личной гонке, тогда уже можно будет гнуть пальцы веером», — добавил Аликин.