Россия начала матч с Испанией в отборе на молодежный Евро-2023

Молодежная сборная России по футболу начала матч против команды Испании в отборочном турнире на чемпионат Европы по футболу 2023 года среди команд U21.

Игра проходит на стадионе «Франсиско де ла Эра» в городе Альмендралехо, Испания. Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

Для обеих команд эта встреча — первая в отборочном цикле Евро-2023. В отборочной группе 3 также располагаются сборные Литвы, Словакии, Мальты и Северной Ирландии. В основную сетку турнира проходит команда, занявшая первое место, команда со второго места отправляется играть стыковые матчи за выход в финальную часть Евро-2023.