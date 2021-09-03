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  • 22:09,  3 сентября 2021
Футбол
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Россия начала матч с Испанией в отборе на молодежный Евро-2023

Россия начала матч с Испанией в отборе на молодежный Евро-2023
Молодежная сборная России. Фото - Instagram Михаила Галактионова

Молодежная сборная России по футболу начала матч против команды Испании в отборочном турнире на чемпионат Европы по футболу 2023 года среди команд U21.

Игра проходит на стадионе «Франсиско де ла Эра» в городе Альмендралехо, Испания. Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

Для обеих команд эта встреча — первая в отборочном цикле Евро-2023. В отборочной группе 3 также располагаются сборные Литвы, Словакии, Мальты и Северной Ирландии. В основную сетку турнира проходит команда, занявшая первое место, команда со второго места отправляется играть стыковые матчи за выход в финальную часть Евро-2023.

Судить испанцев и россиян будет бригада арбитров из Бельгии. Главным арбитром встречи назначен Натан Вербомен.

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