Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев выиграли этап серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в словацком Кошице.

Фигуристы СШОР «Воробьевы Горы» прошли короткую и произвольную программу без серьёзных ошибок и набрали за свое выступление 171,99 балла.

Второе место — у фигуристов из Грузии Карины Сафиной и Луки Берулавы. Они набрали в сумме за два проката 168.26 балла и смогли подняться на 2-е место после короткой программы, где были третьими.

Третье место у Полины Костюкович и Алексея Брюханова. Они допустили ряд ошибок в произвольной программе, но смогли подняться в тройку сильнейших с результатом в 158,82 балла.

Еще одна российская пара стала четвертой — Ксения Ахантьева и Валерий Колесов набрали чуть более 151 балла.