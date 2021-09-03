Четверо петербургских боксёров вышли в финальный этап чемпионата России 2021 года в Кемерове.

Сегодня, 3 сентября, на в спортивном комплексе «АРЕНА» прошли полуфинальные поединки. Санкт-Петербург в них представляли восемь боксёров, и четверым из них удалось выйти в финал.

Бронзовые медали чемпионата России выиграли Евгений Мартынов (до 51 кг), Джамал Бадрутдинов (до 60 кг), Павел Сосулин (до 75 кг) и Руслан Колесников (до 80 кг). Они потерпели поражения в своих полуфинальных поединках.

В финал же вышли Сергей Ярулин (до 57 кг), Эдуард Саввин (до 57 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг) и Андрей Косенков (до 80 кг). Отметим, Шумков будет подтверждать звание чемпиона России по боксу.

Финальные поединки чемпионата России по боксу 2021 состоятся уже завтра, 4 сентября.