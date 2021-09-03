Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» обыграл «Нижний Новгород» в рамках предсезонного турнира «Кубок Кондрашина и Белова».

Игра прошла на арене СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 95:69 в пользу команды Хавьера Паскуаля. Эта победа позволила петербуржцам выйти в финал соревнований.

В параллельном полуфинале между собой сыграли московский ЦСКА и пермская «Парма». Со счётом 94:58 победу одержала московская команда.

Таким образом, «Зенит» сыграет в финале турнира против московского ЦСКА, а в матче за третье место сойдутся «Парма» и «Нижний Новгород».

Оба матча состоятся завтра, 4 сентября, на площадке СК «Юбилейный». На 14:30 по московскому запланирован матч за третье место, финальный матч начнется в 17:30 по мск.