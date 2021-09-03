Российская теннисистка Камилла Рахимова уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой в третьем круге Открытого чемпионата США по теннису.

Игра состоялась на одном из кортов центра Билли Джин Кинг и завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу чешской теннисистки. Матч продлился 1 час и 13 минут.

Рахимова сумела дважды за игру подать навылет и не сделала ни одной двойной ошибки. Крейчикова сделала четыре эйса за матч и сделала семь двойных ошибок. Рахимова располагается за пределами топ-100 рейтинга WTA, Крейчикова — 9-я ракетка мира.

В следующем раунде Крейчикова сыграет с представительницей Испании Гарбинье Мугурусой, которая в третьем круге в трёх сетах обыграла белорусскую теннисистку Викторию Азаренко.