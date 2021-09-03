Молодёжная сборная России по футболу играет вничью с командой Испании по итогам первого тайма матча отборочного цикла на чемпионат Европы U21.

Игра проходит на стадионе «Франсиско де ла Эра» в Альмендралехо, Испания. Счёт после первого тайма 1:1.

На 10-й минуте встречи счет открыли российские футболисты. Отличился нападающий Гамид Агаларов.

Затем на 13-й минуте испанцы сумели восстановить паритет. В составе сборной Испании мяч забил Фер Ниньо, автором результативной передачи стал Йереми Пино.

Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

Эта встреча для обоих команд — стартовая в данном отборочном цикле. В отборочной группе 3 вместе с Испанией и Россией также располагаются сборные Литвы, Словакии, Мальты и Северной Ирландии.