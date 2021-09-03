Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева провела тренировку по бадминтону.

О своём занятии фигуристка рассказала в «Инстаграме», выложив видео с занятия. Валиева отметила, что знакомится с бадминтоном ближе.

«Начала с того, что отложила ракетку и стала тренировать скорость ног, рук и реакции. Ведь чтобы отбить волан, нужно действовать быстро», — рассказала Валиева, поблагодарив специалистов, которые её тренировали — мастеров спорта международного класса по бадминтону Виталия Дуркину и Нину Вислову.

Отметим, уже 11-12 сентября в Челябинске на арене «Трактор» состоятся открытые контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. В них также будет принимать участие Камила Валиева.