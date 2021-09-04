На третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в словацком Кошице сегодня, 4 сентября, состоится произвольный танец.

Начало выступлений фигуристов назначено на 11:30 по московскому времени.

Во второй разминке выступят две российские пары. Под 9-м номером со своим танцем выступят Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, под 10-м — Маргарита Свистунова/Дмитрий Студеникин.

В третьей, заключительной разминке также выступят две российские пары. На 13:27 по московскому времени назначен выход Софьи Тютюниной и Александра Шустицкого, они идут третьими после ритм-танца. На 13:41 запланирован выход на лед Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола. Они идут на первой строчке после первого дня соревнований.