Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США по теннису, обыграв представителя Испании Пабло Андухара.

Игра прошла на стадионе Луи Армстронга в теннисном центре Билли Джин Кинг. Теннисисты провели на корте 1 час и 57 минут. Счет по сетам в матче 6:0, 6:4, 6:3 в пользу россиянина.

На чету Медведева девять подач навылет за эту игру, а также всего одна двойная ошибка. Его оппонент сделал восемь двойных ошибок, а также не смог совершить ни одного эйса.

В следующем раунде US Open Даниил Медведев сыграет с победителем матча между Алексеем Попыриным (Австралия) и Даниэлем Эвансом (Великобритания). Их матч еще продолжается и закончится чуть позднее.